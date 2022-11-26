Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Оккупационная администрация Луганщины отчиталась о проведении "углубленных медицинских осмотров" 15 тыс. детей от 2 до 17 лет. Ввезенные из России врачи определили, что 70% этих детей нуждаются в "специальной медицинской помощи".

Именно такими медицинскими выводами россияне скрывают депортацию детей на территорию РФ: сначала их привозят в оздоровительные учреждения, затем придумывают причины, чтобы не возвращаться домой. Так враг побуждает родителей приехать к детям. Семьям запрещают выезд в Украину.

"К примеру, в пансионате "Фея-3" в г. Анапа Краснодарского края уже находится более 1,5 тыс. человек из ВОТ Херсонской области. Граждан Украины склоняют к оформлению заявок на получение российских паспортов и открытию счетов в российских банках, якобы для выплат социальной помощи", - информирует пресс-служба ЦНС.

Также сообщается, что россияне уже доставили 6 мобильных медицинских пунктов на временно оккупированные территории Херсонщины.

"Оккупанты пытаются как можно скорее заменить украинцев на оккупированных территориях россиянами", - резюмируют в Центре национального сопротивления.

ЦНС призывает жителей временно оккупированных территорий не разрешать российским врачам обследовать украинских детей – так они могут стать жертвами депортации.

"Берегите детей от подлости россиян, а по возможности - оставьте регион. Вернемся домой после деоккупации!" - отмечают в ЦНС.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что в РФ начали распространять "сериал" о нескольких украинских детях из Донбасса, которых принудительно усыновили в российские семьи: это открытая пропаганда депортации и усыновления украинских детей.

Согласно данным Национального информационного бюро Украины, более 10,5 тысяч детей находятся в списке депортированных и принудительно перемещенных.

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