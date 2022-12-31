В Луганской области оккупантов выбили из Новоселовского, поселок под контролем ВСУ, - спецподразделение KRAKEN
Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины KRAKEN и 92-й ОМБ выбили российских оккупантов из поселка Новоселовское Луганской области, взяв в плен выживших захватчиков.
Об этом сообщило в Telegram спецподразделение KRAKEN.
"Силами штурмовых групп подразделения, при поддержке артиллерии и тяжелой техники спецподразделения KRAKEN и сил 92-й ОМБ был совершен огневой налет на оккупированный поселок Новоселовское Луганской области. В ходе штурма враг был выбит из населенного пункта, противник понес потери в технике и личном составе, часть оккупантов была взята в плен. Сейчас поселок контролируется украинской армией", - говорится в сообщении.
Спецподразделение ГУР МО Украины также обнародовало видео с места событий.
- Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что в Луганской области ВСУ приблизились к Кременной, а россияне готовят плацдарм для отступления возле Луганска.
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