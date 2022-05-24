В Луганской области обстреляли химический завод "Азот", четыре человека погибли
В результате обстрелов российских захватчиков погибли четыре человека, которые скрывались на территории "Азота" - одного из крупнейших в Европе предприятий химической промышленности
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Враг все силы направил на захват Северодонецка и Лисичанска. Сегодня утром россияне вновь открыли огонь по территории объединения "Азот", где, об этом известно всем, обустроены несколько бомбоубежищ. Как следствие, погибли четыре человека. Еще один житель был тяжело ранен в центральной части города. Его быстро доставили в гуманитарный штаб и начали оказывать помощь, но ранение оказалось несовместимым с жизнью", - написал Гайдай.
- Напомним, в Северодонецке из-за обстрелов погибли 12 человек, еще 40 получили ранения.
- Оккупанты обстреливали окрестности Сумщины с территории РФ, повреждены жилые дома.
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