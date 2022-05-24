В Луганской области обстреляли химический завод "Азот", четыре человека погибли

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Враг все силы направил на захват Северодонецка и Лисичанска. Сегодня утром россияне вновь открыли огонь по территории объединения "Азот", где, об этом известно всем, обустроены несколько бомбоубежищ. Как следствие, погибли четыре человека. Еще один житель был тяжело ранен в центральной части города. Его быстро доставили в гуманитарный штаб и начали оказывать помощь, но ранение оказалось несовместимым с жизнью", - написал Гайдай.