В Луганской области обнаружили новое кладбище вагнеровцев
На кладбище под Луганским местные жители обнаружили 42 свежих могила, в которых могут быть похоронены боевики ЧВК Вагнера
Об этом сообщает BBC.
Журналистам удалось найти в открытых источниках информацию о 37 мужчинах, чьи данные совпадают с надписями на могильных табличках — всего 20 судебных приговоров в отношении людей, полных тезок похороненных под Луганском. 35 из них были русскими, один гражданином Беларуси, еще один родился в Узбекистане.
Журналисты также нашли страницы этих людей в социальных сетях и смогли поговорить с родными нескольких из них.
Во всех трех случаях журналистам рассказывали подобные истории: их близкие были заключены в тюрьму, вызвались поехать воевать в составе ЧВК Вагнера, покинули колонии в конце августа, а в октябре перестали выходить на связь. Ни представители ЧВК Вагнера, ни другие структуры с родственниками погибших не связывались.
Издание отмечает, что захоронение под Луганском — уже третье кладбище, где обнаруживают десятки могил заключенных, воевавших в Украине в составе ЧВК Вагнера.
В декабре в станице Бакинского Краснодарского края было обнаружено 47 могил осужденных. Всего за два месяца количество захоронений увеличилось в шесть раз и в конце января могил заключенных стало уже 270. Все они украшены венками с красно-черно-желтой эмблемой, встречающейся на нашивках и флагах ЧВК Вагнера.
Еще одно кладбище — а точнее кладбище — обнаружили жители подмосковного поселка Фряново в соседнем поселке: 22 могилы с такими же красно-черно-желтыми венками. В сети можно найти приговоры 12 человек, инициалы которых полностью совпадают с данными на табличках.
Основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин подтвердил, что кладбище в Краснодарском крае принадлежит его частной военной компании, но пока не комментировал статус захоронений в Подмосковье и вблизи Луганска.
В общей сложности BBC совместно с "Медиазоной" и волонтерами удалось точно установить имена 820 убитых заключенных. 600 из них погибли за последние три месяца.
- Напомним, ЧВК Вагнера появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где Россия имеет важные интересы России – в частности, Сирии, Ливии, ЦАР и Украины. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности. После полномасштабного вторжения РФ в Украину вагнеровцы участвовали в расправах над мирными жителями. В ЧВК летом начали вербовать заключенных из российских тюрем. Пригожин вербует наемников на войну в Украине и в Африке.
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