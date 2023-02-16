Об этом сообщает BBC.

Журналистам удалось найти в открытых источниках информацию о 37 мужчинах, чьи данные совпадают с надписями на могильных табличках — всего 20 судебных приговоров в отношении людей, полных тезок похороненных под Луганском. 35 из них были русскими, один гражданином Беларуси, еще один родился в Узбекистане.

Журналисты также нашли страницы этих людей в социальных сетях и смогли поговорить с родными нескольких из них.

Во всех трех случаях журналистам рассказывали подобные истории: их близкие были заключены в тюрьму, вызвались поехать воевать в составе ЧВК Вагнера, покинули колонии в конце августа, а в октябре перестали выходить на связь. Ни представители ЧВК Вагнера, ни другие структуры с родственниками погибших не связывались.

Издание отмечает, что захоронение под Луганском — уже третье кладбище, где обнаруживают десятки могил заключенных, воевавших в Украине в составе ЧВК Вагнера.

В декабре в станице Бакинского Краснодарского края было обнаружено 47 могил осужденных. Всего за два месяца количество захоронений увеличилось в шесть раз и в конце января могил заключенных стало уже 270. Все они украшены венками с красно-черно-желтой эмблемой, встречающейся на нашивках и флагах ЧВК Вагнера.

Еще одно кладбище — а точнее кладбище — обнаружили жители подмосковного поселка Фряново в соседнем поселке: 22 могилы с такими же красно-черно-желтыми венками. В сети можно найти приговоры 12 человек, инициалы которых полностью совпадают с данными на табличках.

Основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин подтвердил, что кладбище в Краснодарском крае принадлежит его частной военной компании, но пока не комментировал статус захоронений в Подмосковье и вблизи Луганска.

В общей сложности BBC совместно с "Медиазоной" и волонтерами удалось точно установить имена 820 убитых заключенных. 600 из них погибли за последние три месяца.