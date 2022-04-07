В Луганской области невозможно возобновить работу шахт "Золотое" и "Тошковская", поврежденных российскими обстрелами, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



"Две шахты в Луганской области, которые из-за обстрелов были обесточены, затоплены до критического уровня. Минэнерго сообщили, что "Золотое" и "Тошковскую" мы уже потеряли", - подчеркнул он.



Кроме того, затапливает шахту "Горную". Оборванные провода на высоковольтной линии – единственной, через которую поставлялась электроэнергия на шахту. В случае продолжения российского наступления работу "Горной" нельзя будет возобновить уже через месяц.

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