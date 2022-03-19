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Главная война с Россией В Луганской области, несмотря на российские обстрелы гуманитарных коридоров, удалось эвакуировать около 700 человек, - ГСЧС

В Луганской области, несмотря на российские обстрелы гуманитарных коридоров, удалось эвакуировать около 700 человек, - ГСЧС

19 мартa, 2022 суббота
18:07
война с Россией

Эвакуация из Попасной на Луганщине происходила с перерывами из-за постоянного нарушения "режима тишины" со стороны оккупантов

Об этом сообщила ГСЧС в Telegramm.

"В безопасности! Сегодня, 19 марта, эвакуировали в рамках гуманитарного коридора около 700 жителей Луганской бласти", – говорится в сообщении.

При этом у автобусов, вывозивших жителей Попасной, много раненых, не способных самостоятельно передвигаться, поскольку оккупанты постоянно прерывали "режим тишины". Эвакуацию время от времени приходилось приостанавливать.

Всего из Попасной выход 302 человека.

ГСЧС также сообщила, что 160 людям удалось эвакуироваться из Северодонецка и столько же – из Лисичанска, еще 30 – из Рубежного. Еще какое-то количество людей покинуло Луганщину на собственном транспорте, но информация еще уточняется.

"Пять фур с гуманитаркой въехали в область. Завтра будут раздавать помощь в общинах", – добавили в ГСЧС.



Напомним, российские оккупанты обстреливают города запрещенным Женевскими конвенциями оружием - применили фосфорные боеприпасы в Попасной.
эвакуация
Попасна
Рубежное
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