В Луганской области неизвестные под видом местных снимают агитационные ролики в поддержку Путина
В Луганской области неизвестные люди, под видом местных жителей города Сватово, снимают видео в поддержку режима Путина. Они также распространяют агитационные листовки с целью психологического давления
Об этом сообщили в Луганской облгосадминистрации, передает Еспресо.TV.
"Оккупанты распространяют агитационные письма и видео, где украинцы якобы поддерживают режим Путина - будьте осторожны, это психологическое давление. Оккупационные власти так называемых "ДНР" и "ЛНР" при поддержке РФ продолжают внедрение антигосударственной политики в отношении Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, захватчики либо своими силами либо прибегая к угрозам заставляют людей обращаться к Путину с благодарностью за освобождение, записывают соответствующие видео.
Таким образом оккупанты хотят показать украинцам, что якобы есть часть граждан, ожидающая Россию, а также дискредитировать украинскую власть.
"Съемочную площадку обустроили возле сватовского военкомата. Роли "сватовчан" исполняют десять неизвестных с триколорами. Россияне пытаются оказывать психологическое давление на мирное население Украины, особенно в тех городах и районах, где сейчас отсутствуют телевидение и интернет-связь, то есть значительно ограничен доступ к новостям", - добавили в Луганской ОВА.
Фото: Луганская областная государственная администрация
Администрация призывает жителей не доверять пропагандистским материалам и не распространять недостоверную информацию.
- Напомним, российских захватчиков остановили по всем направлениям, теперь они сосредоточили усилия на распространении дезинформации и пропаганды.
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