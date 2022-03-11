В Луганской области неизвестные под видом местных снимают агитационные ролики в поддержку Путина

Об этом сообщили в Луганской облгосадминистрации, передает Еспресо.TV.



"Оккупанты распространяют агитационные письма и видео, где украинцы якобы поддерживают режим Путина - будьте осторожны, это психологическое давление. Оккупационные власти так называемых "ДНР" и "ЛНР" при поддержке РФ продолжают внедрение антигосударственной политики в отношении Украины", - говорится в сообщении.



Как отмечается, захватчики либо своими силами либо прибегая к угрозам заставляют людей обращаться к Путину с благодарностью за освобождение, записывают соответствующие видео.

Таким образом оккупанты хотят показать украинцам, что якобы есть часть граждан, ожидающая Россию, а также дискредитировать украинскую власть.

"Съемочную площадку обустроили возле сватовского военкомата. Роли "сватовчан" исполняют десять неизвестных с триколорами. Россияне пытаются оказывать психологическое давление на мирное население Украины, особенно в тех городах и районах, где сейчас отсутствуют телевидение и интернет-связь, то есть значительно ограничен доступ к новостям", - добавили в Луганской ОВА.





Фото: Луганская областная государственная администрация

Администрация призывает жителей не доверять пропагандистским материалам и не распространять недостоверную информацию.

Напомним, российских захватчиков остановили по всем направлениям, теперь они сосредоточили усилия на распространении дезинформации и пропаганды.