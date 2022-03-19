В Луганской области Нацгвардия захватила российскую технику, - Гайдай

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



Под Кременной нацгвардейцы обнаружили две российские БМП. Одну БМП-1 они уничтожили из гранатомета, экипаж другой скрылся, покинув оружие и технику.



"Нашим бойцам досталась трофейная боевая машина пехоты БМП-1 в рабочем состоянии с полным БК, пригодная для выполнения боевых задач и ликвидации ее бывших хозяев", - заметил Сергей Гайдай.



В ходе осмотра оставленной в БМП-1 документации стало известно, что в машине находился "командир РТГр 1 МСБ АК ЛНР".

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