Об этом сообщили в Нацгвардии .

Муж увидел, что вражеские дроны приближаются к их с собратьями позициям. Так по первому дрону он открыл огонь из пулемета еще до того, как тот успел подлететь и сбросить закрепленную гранату.

Второй же дрон, в котором было два боеприпаса типа ВОГ-25, приблизился к позиции украинских бойцов, однако зацепился рядом. Во избежание лишних рисков разрыва боеприпасов Хайтауэр срезал их ножом и выбросил в сторону противника.

"Символично, что в этот день у парня был день рождения и своим героическим поступком он сделал подарок всем своим собратьям, которые были рядом", - отметили в Нацгвардии.