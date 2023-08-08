В Луганской области нацгвардеец сбил 2 российские дроны в свой день рождения
В Луганской области нацгвардеец на псевдо Хайтауэр на свой день рождения сбил два русских дрона с помощью пулемета и ножа
Об этом сообщили в Нацгвардии .
Муж увидел, что вражеские дроны приближаются к их с собратьями позициям. Так по первому дрону он открыл огонь из пулемета еще до того, как тот успел подлететь и сбросить закрепленную гранату.
Второй же дрон, в котором было два боеприпаса типа ВОГ-25, приблизился к позиции украинских бойцов, однако зацепился рядом. Во избежание лишних рисков разрыва боеприпасов Хайтауэр срезал их ножом и выбросил в сторону противника.
"Символично, что в этот день у парня был день рождения и своим героическим поступком он сделал подарок всем своим собратьям, которые были рядом", - отметили в Нацгвардии.
- 7 августа украинские военные из 47-й бригады "приземлили" рашистский вертолет в Запорожской области.
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