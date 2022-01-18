В Луганской области нашли застреленным военного-контрактника, - прокуратура
В Луганской области обнаружили тело военнослужащего. Предварительная версия происшествия – самоубийство
Об этом сообщает Специализированная прокуратура объединенных сил.
"18.01.2022 Луганской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 1998 года, уроженца села Новогригоровка Друга Кировоградской области", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехал руководитель Луганской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил, следственно-оперативная группа Щастинского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области, представители военной службы правопорядка, эксперты.
Предварительно установлено, что военнослужащий покончил жизнь самоубийством путем выстрела в подбородок из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы.
По факту гибели военнослужащего Луганской спецпрокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.
Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и принимаются меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств трагического события.
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