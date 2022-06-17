В Луганской области нашли открытую братскую могилу казненных мирных жителей

Об этом пишет The New York Times.

В могиле похоронили мирных жителей, погибших в результате обстрелов в городах Лисичанск и Северодонецк и Рубежное. Они собраны вместе, потому что нет родственников, чтобы похоронить их тела.

Бывший полицейский, воюющий в рядах украинской армии, Сергей Векленко объяснил, почему тела не закапывают: "Всю технику, которая была в городе, отдали армии для копания траншей".

По словам военного, в братской могиле похоронены около 300 человек.

"Мы хороним здесь людей, умерших с апреля", - сказал он.

16 июня количество погибших в результате авиаудара, который Россия 16 июня нанесла по Лисичанску, возросло до четырех человек.

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