В Луганской области наиболее активные боевые действия происходят вокруг Кременной, - глава ВА Северодонецкого района Власенко
Глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко сообщил, что вокруг Кременной продолжаются танковые бои
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Враг не имеет никаких успехов на территории Луганщины. Там есть три фронта - это Белогоровка, Сватово и Кременная. В Белогоровке и Сватовом ситуация стабильная. Наиболее активные боевые действия происходят вокруг Кременной. Инициатива на стороне ВСУ, но россияне пытаются атаковать, продолжаются танковые бои "Наши ребята успешно отбивают вражеские атаки. Шумно в Кременной, Рубежном и Сватовом", - отметил Власенко.
По его словам, оккупанты переодеваются в форму украинских военных.
"Россияне часто этим пользуются для провокаций, чтобы спровоцировать ВСУ. Это плохая практика оккупационных войск. Также оккупанты используют спецодежду и под видом гражданского населения пытаются провести боевые действия", - добавил Власенко.
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