Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Враг не имеет никаких успехов на территории Луганщины. Там есть три фронта - это Белогоровка, Сватово и Кременная. В Белогоровке и Сватовом ситуация стабильная. Наиболее активные боевые действия происходят вокруг Кременной. Инициатива на стороне ВСУ, но россияне пытаются атаковать, продолжаются танковые бои "Наши ребята успешно отбивают вражеские атаки. Шумно в Кременной, Рубежном и Сватовом", - отметил Власенко.

По его словам, оккупанты переодеваются в форму украинских военных.

"Россияне часто этим пользуются для провокаций, чтобы спровоцировать ВСУ. Это плохая практика оккупационных войск. Также оккупанты используют спецодежду и под видом гражданского населения пытаются провести боевые действия", - добавил Власенко.

За минувшие сутки, 13 января, россияне потеряли в Украине 530 военных погибшими и шесть танков

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за отражение российской агрессии, подчеркнув, что битва за Донбасс и Луганщину продолжается.

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