В Луганской области мобилизованных россиян, которые массово отказываются воевать, бросают под стражу
В Луганской области мобилизованные россияне массово отказываются воевать, в Кременной их поместили под стражу
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в telegram.
По его словам, российских мобилизованных, которые по прибытии на передовую отказались воевать, задержали в Кременной.
"Да, на одном из предприятий в Кременной под стражей содержатся "мобики", которые отказались воевать. Как стало известно из открытых источников, лишь в одном 488-м мотострелковом полку около 70% мобилизованных по прибытии на передовые позиции отказались воевать. Некоторые убежали, остальных содержат под охраной и пытаются под психологическим тиком вернуть в строй и отправить их в атаку", - написал Гайдай.
- 19 октября Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупационные войска подтянули в Луганскую область много техники и мобилизованных.
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