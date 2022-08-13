В Луганской области к отопительному сезону ни один оккупированный город не готов, - Гайдай

Об этом он написал в телеграмме.

"По городам Донетчины россияне бьют с территории Луганщины. Впрочем, небольшая часть нашей области еще держится - россиянам не по силам ее захватить. Оккупанты готовятся к псевдореферендуму - агитируют людей, готовят помещение. К отопительному сезону ни один оккупированный в 2022 году готова.Есть большая вероятность, что Попасна - не первый город, который РФ откажется восстанавливать.Медведев, на днях побывавший в оккупированной Луганщине, "поставил в угол" Пасечника за слова о невосстановлении Попасной, мол - не надо озвучивать населению то, что россия не собирается восстанавливать. Оккупанты закрывают интернаты и другие социальные учреждения, потому что не в состоянии их финансировать", - написал Гайдай.

Напомним, в Луганской области кафиры выпрашивают у местных данных мужчин призывного возраста в обмен на еду и дежурят у подъездов

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