В Луганской области к отопительному сезону ни один оккупированный город не готов, - Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области по состоянию на утро 13 августа
Об этом он написал в телеграмме.
"По городам Донетчины россияне бьют с территории Луганщины. Впрочем, небольшая часть нашей области еще держится - россиянам не по силам ее захватить. Оккупанты готовятся к псевдореферендуму - агитируют людей, готовят помещение. К отопительному сезону ни один оккупированный в 2022 году готова.Есть большая вероятность, что Попасна - не первый город, который РФ откажется восстанавливать.Медведев, на днях побывавший в оккупированной Луганщине, "поставил в угол" Пасечника за слова о невосстановлении Попасной, мол - не надо озвучивать населению то, что россия не собирается восстанавливать. Оккупанты закрывают интернаты и другие социальные учреждения, потому что не в состоянии их финансировать", - написал Гайдай.
- Напомним, в Луганской области кафиры выпрашивают у местных данных мужчин призывного возраста в обмен на еду и дежурят у подъездов
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