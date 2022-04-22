В Луганской области из-за вражеских обстрелов полностью обесточен Северодонецк, - Гайдай

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По предварительным данным, в результате дневного вражеского обстрела окрестностей Лисичанска была повреждена высоковольтная линия электропередачи напряжением 110 кВ.

В результате этого все жилые кварталы Северодонецка остались без света.

Как сообщает Гайдай, на месте работает аварийная бригада ЛЭО.



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