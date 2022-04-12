В Луганской области из-за обстрелов повреждено 8 частных жилых домов и 6 хозяйственных сооружений, - Сергей Гайдай
Обстрелы на территории Луганской области продолжаются, в частности сегодня, 12 апреля, в результате мощных обстрелов Северодонецка, Рубежного, Кременной, Новодружеска повреждено 17 объектов: 8 частных жилых домов, 6 хозяйственных построек, 1 объект инфраструктуры
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Вражеские войска продолжают интенсивное применение авиации и тактических ракетных комплексов. В течение дня оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Рубежное и Нижнее. Успеха не имели. Инженерные подразделения вооруженных сил российской федерации пытаются восстановить железнодорожные мосты в районе", – говорится в сообщении.
Во время обстрелов погиб один человек в городе Новодружеск. Также спасены 10 человек из города Северодонецка.
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