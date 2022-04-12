В Луганской области из-за обстрелов повреждено 8 частных жилых домов и 6 хозяйственных сооружений, - Сергей Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Вражеские войска продолжают интенсивное применение авиации и тактических ракетных комплексов. В течение дня оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Рубежное и Нижнее. Успеха не имели. Инженерные подразделения вооруженных сил российской федерации пытаются восстановить железнодорожные мосты в районе", – говорится в сообщении.

Во время обстрелов погиб один человек в городе Новодружеск. Также спасены 10 человек из города Северодонецка.

В Северодонецке и Горском российскими обстрелами были разрушены местные коммуникации - жители остались без света, воды и газа

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