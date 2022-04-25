В Луганской области из-за обстрелов оккупантов 24 апреля разрушены 7 домов, - ОВА
24 апреля в Луганской области оккупанты обстреляли 7 жилых домов. Россияне третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в telegram.
"В православный праздник в квартиру прилетает снаряд – от православного. Это признак "русского мира" – убивать и разрушать, не думая, только выполняя приказы. В воскресенье вся область оказалась под мощными обстрелами россиян. Сгорели три многоэтажки и четыре частных дома, - написал Гайдай.
Из-за пожаров, вызванных обстрелами, загорелось несколько автомобилей, в том числе грузовых. По словам главы области, российские военные в третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Информация о возможных последствиях проверяется.
24 апреля российская армия больше всего обстреливала Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Горное.
"Да, в Лисичанске повреждены две многоэтажки и, по меньшей мере, два частных дома. В Северодонецке - многоэтажка и хозяйственные сооружения рядом. В Рубежном и Горном - дома", - добавил Сергей Гайдай.
- Напомним, с начала полномасштабной агрессии российские кафиры разрушили в Луганской области по меньшей мере семь православных храмов, исламский центр и молитвенное помещение баптистов.
- В оккупированных Донецке и Луганске были захвачены работники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
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