В Луганской области из-за обстрелов оккупантов 24 апреля разрушены 7 домов, - ОВА

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в telegram.



"В православный праздник в квартиру прилетает снаряд – от православного. Это признак "русского мира" – убивать и разрушать, не думая, только выполняя приказы. В воскресенье вся область оказалась под мощными обстрелами россиян. Сгорели три многоэтажки и четыре частных дома, - написал Гайдай.



Из-за пожаров, вызванных обстрелами, загорелось несколько автомобилей, в том числе грузовых. По словам главы области, российские военные в третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Информация о возможных последствиях проверяется.



24 апреля российская армия больше всего обстреливала Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Горное.



"Да, в Лисичанске повреждены две многоэтажки и, по меньшей мере, два частных дома. В Северодонецке - многоэтажка и хозяйственные сооружения рядом. В Рубежном и Горном - дома", - добавил Сергей Гайдай.









Напомним, с начала полномасштабной агрессии российские кафиры разрушили в Луганской области по меньшей мере семь православных храмов, исламский центр и молитвенное помещение баптистов.

В оккупированных Донецке и Луганске были захвачены работники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.