В Луганской области из Северодонецка и Лисичанска эвакуировали 29 человек, - Гайдай
По состоянию на 4 мая из Северодонецка и Лисичанска было успешно эвакуировано 29 местных жителей
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По предварительным данным, за 4 мая из Лисичанска и Северодонецка удалось успешно эвакуировать 29 мирных жителей.
Кроме того, из Попасной, где сейчас ведутся уличные бои, смогла самостоятельно выбраться местная семья.
"Семья из Попасной двое суток самостоятельно выбиралась из города. А когда вышла на связь, наш транспорт встретил этих людей и доставил в Бахмут. Им уже помогли зарегистрироваться и оказали гуманитарную помощь", - сообщает Гайдай.
- За 3 мая из Луганщины в Днепр смогли выехать 49 человек, эвакуация была затруднена из-за постоянных обстрелов
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