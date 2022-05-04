В Луганской области из Северодонецка и Лисичанска эвакуировали 29 человек, - Гайдай

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По предварительным данным, за 4 мая из Лисичанска и Северодонецка удалось успешно эвакуировать 29 мирных жителей.

Кроме того, из Попасной, где сейчас ведутся уличные бои, смогла самостоятельно выбраться местная семья.



"Семья из Попасной двое суток самостоятельно выбиралась из города. А когда вышла на связь, наш транспорт встретил этих людей и доставил в Бахмут. Им уже помогли зарегистрироваться и оказали гуманитарную помощь", - сообщает Гайдай.