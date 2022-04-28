В Луганской области из населенных пунктов Горной общины в течение двух дней эвакуировали более 100 человек, - Гайдай

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



По предварительным данным, за последние двое суток из населенных пунктов Горной общины было эвакуировано более 100 местных жителей.

За 27 апреля были успешно вывезены в более безопасные регионы 54 местных жителя. Еще 47 забрали из-под вражеских обстрелов сегодня.

Кроме того, эвакуационному транспорту удалось прорваться в Тошковку и Орехово, где ведутся активные боевые действия. Оттуда удалось транспортировать 9 местных жителей.



Также со вчерашних суток большинство городов Горной общины остаются без света, воды и мобильной связи. По словам Гайдая, эта ситуация вряд ли изменится до завершения войны.

Напомним, что 28 апреля из Лисичанска, Попасной и Северодонецка эвакуировали 73 человека