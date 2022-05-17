Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Сообщается, что 17 мая из населенных пунктов Горной общины были эвакуированы 32 человека. Из них семеро – дети, еще один человек – ранен.

"Несмотря на тяжелую ситуацию, продолжаем вывозить людей из-под огня. Риск оправдывается, когда люди засыпают уже в первую ночь в покое и тишине", - комментирует Гайдай.

Также по его словам, этой ночью кафиры совершили артобстрел населенных пунктов Горной ОТГ. В результате российских обстрелов было повреждено около 20 домов в самом Горном, а также в Золотом и Тошковке.

Напомним, 15 мая Сергей Гайдай сообщил , что 10% территории Луганской области сейчас под контролем Украины

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