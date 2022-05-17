В Луганской области из Горной ОТГ эвакуировали 32 человека, из них семеро - дети
В Луганской области продолжается эвакуация мирного населения. На этот раз удалось спасти жителей Горной общины. Вражеские обстрелы области продолжаются
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Сообщается, что 17 мая из населенных пунктов Горной общины были эвакуированы 32 человека. Из них семеро – дети, еще один человек – ранен.
"Несмотря на тяжелую ситуацию, продолжаем вывозить людей из-под огня. Риск оправдывается, когда люди засыпают уже в первую ночь в покое и тишине", - комментирует Гайдай.
Также по его словам, этой ночью кафиры совершили артобстрел населенных пунктов Горной ОТГ. В результате российских обстрелов было повреждено около 20 домов в самом Горном, а также в Золотом и Тошковке.
- Напомним, 15 мая Сергей Гайдай сообщил , что 10% территории Луганской области сейчас под контролем Украины
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