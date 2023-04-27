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В Луганской области готовят 500 россиян, которых завербовали в местах лишения свободы, — Генштаб

27 апреля, 2023 четверг
19:17
Война с Россией

В Генштабе рассказали, что в полевом лагере в Старобельском районе Луганской области осуществляется подготовка около 500 россиян, которых завербовали в местах лишения свободы

Об этом говорится в вечерней сводке за 27 апреля.

Также известно, что вместо заключения осужденным предлагается контракт на военную службу с участием в боевых действиях в Украине сроком на полгода.

Генштаб объясняет, что россияне делают это, чтобы восполнить потери в живой силе.

"Российские оккупанты продолжают активно привлекать лиц с судимостью, или в отношении которых возбуждены уголовные дела, в частности, за терроризм", - говорится в сообщении.

ВСУ за день сбили 5 вражеских дронов

Также авиация ВСУ за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов и удара по зенитно-ракетному комплексу противника.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, средство противовоздушной обороны, склад боеприпасов и 2 артиллерийских подразделения.

В течение дня враг совершил более 20 обстрелов из РСЗО и нанес 25 авиаударов

Также, ночью, враг нанес 5 ракетных ударов по Николаеву, есть пострадавшие среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток совершил более 35 атак на указанных участках фронта, однако все они были отбиты подразделениями сил обороны. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Российской Федерации. В течение суток враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Середина-Буда и Чернацкое; осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасиловка, Украинское, Бачевск и Кучеровка Сумской области, а также Басово, Бугаевка, Казачья Лопань, Стрелка, Глубокое, Гатище, Волчанск, Бологовка, Дворичанское и Колодезное Харьков.

В других направлениях ситуация такова:

  • На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Лиман Первый, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.
  • На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Серебрянского лесничества. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменное и Спорное на Донетчине.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные атаки в направлении Богдановки. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Хромово, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Северное, Южное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское.
  • На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены атаки противника в районах населённых пунктов Красногоровка и Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись также Георгиевка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении в течении суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары по Угледару и Великой Новоселке, совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.
  • В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов, недалеко от линии боевого столкновения. Среди них – Свободное Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Херсон и Берислав в Херсонской области.

Российские оккупанты в ночь на 27 апреля совершили ракетную атаку "калибрами" с Черного моря по Николаеву, повреждены дома, есть жертвы и пострадавшие.

Луганщина
военные силы Украины
оккупированные территории
Марьинка
Бахмут
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