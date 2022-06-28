В Луганской области горит база войск России во временно оккупированном Перевальске

Об этом сообщили в телеграмм-канале управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Между тем во временно оккупированном Перевальске зафиксирован "хлопок" и задымление. Задымление проходит не на складе БК, а в расположении личного состава. Никто не сомневается, что понапивались орки и понакуривались, где не положено", - говорится в сообщении.

В СтратКоме добавили, что Перевальск расположен в 60 километрах от позиций ВСУ, и намекнули, что причина пожара может быть и другой.

В террористической организации "ЛНР" также сообщили об ударе. По предварительным данным, ракета попала в ремонтный завод, на котором находилась военная техника кафиров и склад с боеприпасами. Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) написал, что ракета попала в воинскую часть, есть много раненых.

Вероятно, украинские войска ударили по позициям россиян по американским ракетным системам залпового огня HIMARS, передавших Украину. Однако официального подтверждения или опровержения удара пока нет.

27 июня горели российские склады боеприпасов во временно оккупированном Зимогорье и вблизи оккупированного Алчевска.

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