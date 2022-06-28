В Луганской области горит база войск России во временно оккупированном Перевальске
Во временно оккупированном Перевальске зафиксирован пожар в расположении личного состава российских войск
Об этом сообщили в телеграмм-канале управления стратегических коммуникаций ВСУ.
"Между тем во временно оккупированном Перевальске зафиксирован "хлопок" и задымление. Задымление проходит не на складе БК, а в расположении личного состава. Никто не сомневается, что понапивались орки и понакуривались, где не положено", - говорится в сообщении.
В СтратКоме добавили, что Перевальск расположен в 60 километрах от позиций ВСУ, и намекнули, что причина пожара может быть и другой.
В террористической организации "ЛНР" также сообщили об ударе. По предварительным данным, ракета попала в ремонтный завод, на котором находилась военная техника кафиров и склад с боеприпасами. Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) написал, что ракета попала в воинскую часть, есть много раненых.
Вероятно, украинские войска ударили по позициям россиян по американским ракетным системам залпового огня HIMARS, передавших Украину. Однако официального подтверждения или опровержения удара пока нет.
- 27 июня горели российские склады боеприпасов во временно оккупированном Зимогорье и вблизи оккупированного Алчевска.
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