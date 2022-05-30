Об этом сообщил глава луганского ОВА Сергей Гайдай в telegram .

"Эвакуация официально остановлена. Рашисты обстреляли автомобиль, который ехал забирать людей. Погиб французский журналист", - написал Гайдай.

По его словам, бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел.

"Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, который делал материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска", - рассказал Гайдай.

23 марта журналистка российского издания The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве во время выполнения редакционного задания.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb