В Луганской области французский журналист погиб из-за обстрела оккупантами эвакуационного автомобиля
В Луганской области в результате российских обстрелов погиб французский журналист, делавший материал об эвакуации
Об этом сообщил глава луганского ОВА Сергей Гайдай в telegram .
"Эвакуация официально остановлена. Рашисты обстреляли автомобиль, который ехал забирать людей. Погиб французский журналист", - написал Гайдай.
По его словам, бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел.
"Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, который делал материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска", - рассказал Гайдай.
- 23 марта журналистка российского издания The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве во время выполнения редакционного задания.
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