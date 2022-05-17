Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Сообщается, что в Луганской области разрушены или отключены 818 трансформаторных подстанций. Соответственно, частично электроэнергия есть только в одном населенном пункте из 42 подконтрольных Украине. Без электричества находятся 117510 абонентов.

Также, по словам Гайдая, с газом ситуация несколько стабильнее.

"После того, как россияне попали в магистральный газопровод близ Северодонецка, который отремонтировать крайне сложно, с голубым топливом остались лишь около 21 тысячи потребителей из 5 населенных пунктов. У двух из них газ есть только в некоторых районах", - рассказывает ОГА.

Кроме того, по всей области отсутствует водоснабжение. В течение длительного периода вода оставалась в Северодонецке, пока присутствовала электроэнергия. В настоящее время после отключения трансформаторных станций водоснабжение прекращено и там.

Гайдай сообщает, что 16 мая спасатели развезли мирному населению 24 тонны воды.

В Луганской области 16 мая частично восстановили мобильную связь и электроэнергию, запасов природного газа хватит еще на 2 месяца

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