В Луганской области экс-депутату райсовета сообщили о подозрении в сотрудничестве с оккупантами
Прокуратура сообщила о подозрении в коллаборационизме экс-депутату Счастинского райсовета, добровольно ставшего временным главой администрации Новоайдарского района "ЛНР"
Об этом сообщил Офис генпрокурора .
"Руководитель Луганской областной прокуратуры сообщил о подозрении бывшему депутату Счастинского районного совета Луганской области в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в заявлении.
По информации следствия, в марте 2022 года бывший депутат пошел на сотрудничество с оккупантами и наемниками ЛНР. Подозреваемый добровольно стал исполняющим обязанности главы администрации Новоайдарского района "ЛНР".
Досудебное расследование проводится следственным отделом Счастинского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области.
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