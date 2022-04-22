В Луганской области экс-депутату райсовета сообщили о подозрении в сотрудничестве с оккупантами

Об этом сообщил Офис генпрокурора .



"Руководитель Луганской областной прокуратуры сообщил о подозрении бывшему депутату Счастинского районного совета Луганской области в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в заявлении.



По информации следствия, в марте 2022 года бывший депутат пошел на сотрудничество с оккупантами и наемниками ЛНР. Подозреваемый добровольно стал исполняющим обязанности главы администрации Новоайдарского района "ЛНР".



Досудебное расследование проводится следственным отделом Счастинского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области.

Напомним, ранее объявили подозрение депутату Херсонского горсовета, который налаживал быт оккупантов и сообщал им информацию об ВСУ.

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