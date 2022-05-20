Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора .

Подозреваемые во время работы помощниками судей районного отделения в Луганской области начали сотрудничать с администрацией РФ - "ЛНР". Они помогли созданию и организации так называемой прокуратуры Беловодского района "ЛНР". Затем эти персоны получили должности прокуроров в незаконно созданном органе.

"При процессуальном руководстве прокуроров Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора и Луганской областной прокуратуры сообщено о подозрении двум бывшим работникам одного из районных судов Луганской области в государственной измене и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины) )", – говорится в сообщении.

После оккупации одного из населенных пунктов Харьковщины глава местного суда приступила к подготовке учреждения к сотрудничеству с армией РФ. 12 мая ДБР сообщило судье о подозрении в государственной измене, ей грозит пожизненное заключение.

5 апреля следователи Государственного бюро расследований за процессуальное руководство Офиса Генпрокурора объявили о подозрении в госизмене судьи и руководителю аппарата одного из районных судов Луганской области.

Напомним, что 15 марта в Харьковской области депутату поселкового совета от партии ОПЗЖ сообщили о подозрении в подготовке к захвату госвласти

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