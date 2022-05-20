В Луганской области двум экс-помощникам судей сообщили о подозрении в госизмене и сотрудничестве с оккупантами
Прокуратура сообщила о подозрении двум экс-помощникам судей в Луганской области, за сотрудничество с оккупантами ОРДЛО и государственную измену
Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора .
Подозреваемые во время работы помощниками судей районного отделения в Луганской области начали сотрудничать с администрацией РФ - "ЛНР". Они помогли созданию и организации так называемой прокуратуры Беловодского района "ЛНР". Затем эти персоны получили должности прокуроров в незаконно созданном органе.
"При процессуальном руководстве прокуроров Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора и Луганской областной прокуратуры сообщено о подозрении двум бывшим работникам одного из районных судов Луганской области в государственной измене и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины) )", – говорится в сообщении.
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- Напомним, что 15 марта в Харьковской области депутату поселкового совета от партии ОПЗЖ сообщили о подозрении в подготовке к захвату госвласти
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