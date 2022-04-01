В Луганской области договорились об открытии пяти гумкоридоров, однако оккупанты срывают "режим тишины"
В Луганской области договорились об открытии пяти гуманитарных коридоров, однако оккупанты срывают "режим тишины" и продолжают обстрелы
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.
"Нам согласовали открытие пяти гуманитарных коридоров, но "режима тишины" россияне не соблюдают", - пишет Гайдай.
Как известно, на 1 апреля в Луганской области запланировано открытие пяти гумкоридоров. Эвакуацию организуют из шести городов и сел.
Несмотря на это, Луганская ОГА все еще ожидает "режима тишины", ведь россияне продолжают обстрелы.
"Мы пытаемся спасти от опасности всех, кто решил и готов уехать в безопасные регионы Украины. Жителям Попасной, Горного, Нижнего, Рубежного, считаю, следует принимать решение как можно скорее. Ситуация крайне заострена", - сообщает глава ОГА.
По его словам, добираться до отдаленных населенных пунктов автобусам и автомобилям с продуктами питания становится все опаснее. Поэтому Сергей Гайдай советует жителям Луганщины не медлить и принимать решения как можно скорее.
- Напоминаем, что, по информации Генштаба ВСУ, оккупанты пытаются создать новую группировку войск на Слобожанском направлении - Харьковщина, Луганщина и Донетчина под прицелом.
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