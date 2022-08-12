В Луганской области "добрые люди" взорвали местного коллаборанта, - Гайдай

Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"В оккупированном Старобельске "добрые люди" взорвали автомобиль с местным коллаборантом – "начальником МРЭО". Он в больнице", – написал Гайдай.

Глава ОВА предположил, что подрыв коллаборанта пропагандисты оккупантов попытаются выдать за несчастный случай.

"Наверное, орки сегодня по традиции начнут поисковые операции партизан, снова не найдут, скажут, что коллаборант курил за рулем", - написал Гайдай.

6 августа в оккупированной Россией Новой Каховке Херсонской области стреляли из пистолета в местного коллаборанта Виталия Гуру. Он не выжил.

12 августа мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о подрыве коллаборанта, главы избирательного штаба "Единой России" Олега Шостака.

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