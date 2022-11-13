В Луганской области для мобилизованных из РФ делают палаточные лагеря, это очень хорошие цели, - глава Северодонецкого РВА Власенко
Россияне организовали две линии обороны в Луганской области - в регионе очень большая концентрация российских мобилизованных, их негде размещать
Об этом в эфире Еспресо сказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.
"То, что мы видим - две линии обороны. Первая проходит вдоль дороги Сватово - Кременная. Вторая - это примерно направление Старобельск - Новоайдар. Очень много минований - пройдут все дороги, подъезды, поляны на пути на этих пунктов. Очень большая концентрация "Чмобиков", даже негде их размещать и делают палаточные лагеря в лесопосадках, на берегах рек, это очень хорошие цели для "хлопка", - рассказал он.
- Ранее Власенко сообщил, что боевые действия продолжаются по всему фронту Луганщины, но самые горячие направления - Белогоровка, Кременная и Сватово.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 39.73Продажа 40.94
- Актуальное
- Важное