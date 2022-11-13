Об этом в эфире Еспресо сказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

"То, что мы видим - две линии обороны. Первая проходит вдоль дороги Сватово - Кременная. Вторая - это примерно направление Старобельск - Новоайдар. Очень много минований - пройдут все дороги, подъезды, поляны на пути на этих пунктов. Очень большая концентрация "Чмобиков", даже негде их размещать и делают палаточные лагеря в лесопосадках, на берегах рек, это очень хорошие цели для "хлопка", - рассказал он.

Ранее Власенко сообщил, что боевые действия продолжаются по всему фронту Луганщины, но самые горячие направления - Белогоровка, Кременная и Сватово.