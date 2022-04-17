В Луганской области часть населенных пунктов остается без света, газа и воды, - глава ОВА

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в telegram.



По его словам, без газа остались 108 109 человек. Это 29 населенных пунктов полностью и 8 частично.



Без электроэнергии 101055 жителей области. Это 18 населенных пунктов полностью и 14 частично.



Приостановлена подача воды на населенные пункты коммунальным предприятием "Попаснянский районный водоканал". Кроме того, воды нет в Рубежном, Попасной, частично Лисичанске и Северодонецке.



"Эта ситуация меняется каждый час. Утром мы возобновили подачу электроэнергии, позже оказалось, что в это время россияне повредили водопровод. Что-то ладим за полдня, серозные повреждения требуют нескольких суток, критические – завершение активных боевых действий. Для примера, вчера возобновили газоснабжение для 1 100 семей в двух населенных пунктах, однако 8500 домов снова обесточены. Аварийные бригады и дежурные электромонтеры, газовики, слесари почти не отдыхают", - написал Сергей Гайдай.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил об эвакуации 17 апреля и призвал людей выезжать в безопасные области.

Утром 17 апреля россияне из артиллерии обстреляли Кременную в Луганской области, в результате чего был ранен и госпитализирован один человек