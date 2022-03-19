В Луганской области больше не существует инфраструктуры, – глава Луганской ОВА

"Однако профильные мастера выходят на работу и что могут, то пытаются исправить. В некоторых районах даже есть свет, газ, вода", – сказал он в эфире Espreso.TV.



Гайдай рассказал: "День в Луганской области завершается хорошо, но он был очень тяжелым. Офису Президента вместе с Ириной Верещук удалось договориться о еще одном дне тишины для гуманитарной миссии".



Читайте также: Китай уже активизировался, - политолог-международник

Также он добавил, что в некоторые общины не могут ввезти ту гуманитарную помощь, которая есть. По его словам, там продолжаются постоянные обстрелы. Населённый пункт Рубежное был обстрелян несколько часов подряд.



Кроме того, Гайдай подчеркнул: "Сегодня удалось сделать две большие миссии: прежде это эвакуация людей, мы вывезли около 700 человек из разных уголков Луганщины: из Рубежного, Кременной, Северодонецка, Лисичанская, из Попасной. Проблемы возникли из Попасной. Туда зашли две колонны автобусов, одна забрала 130 человек из интерната, а вторая попала под очень плотные обстрелы, все живы, однако людей немного контузило".



Гайдай отметил, что параллельно удалось отправить 5 фур гуманитарного груза: "В Рубежном наши защитники записали видео, чтобы опровергнуть все фейки, которые Луганщину сдали".



Читайте также: Международный комитет Красного Креста развертывает более активную работу в Украине, – вице-президент Красного Креста Украины

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb