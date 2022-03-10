В Луганской области бои не прекращаются ни на минуту, но вера жителей области в ВСУ бесконечна, - председатель ОВА

Об этом в Телеграмм сообщил глава Луганской ОГА/ОВА Сергей Гайдай, передает Эспрессо.TV .

"Ситуация крайне сложная. Бои не заканчиваются ни на минуту. Многие жертвы. Однако каждый день Луганщина выходит на митинги против российской оккупации", - отмечает глава области.

Но в области отсутствуют коммуникации. Кроме того, обесточены 27 населенных пунктов полностью, 11 частично. Также нет газа, воды, отопления.

Но Сергей Гайдай отметил, что, несмотря на все сложности, жители Луганщины каждое утро находят силы громить врага:

"Трудно, но… Вера жителей области в ВСУ бесконечна! Луганщина держит оборону, горько оплакивает утраченное население, но каждое утро находит силы отвергать врага, заставляя отступать".

Напомним, также российские кафиры "Градами" и "Ураганами" обстреливают блокпосты в Николаеве по направлению Кропивницкого.

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