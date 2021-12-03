В Луганской области без света остались почти 2 тыс. абонентов из-за обстрелов оккупантов 3 декабря

Об этом в Facebook сообщает "Луганское энергетическое объединение".

"В результате обстрела вражеских сил сегодня, 03.12.2021 года, без света остались населенные пункты: станция Кондрашовка и село Малиново", - говорится в сообщении.

Как отмечают в объединении, повреждены воздушные линии электропередачи №19. Их будут восстанавливать 4 декабря.

Без электроэнергии осталось около 2 тыс. абонентов.