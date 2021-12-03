В Луганской области без света остались почти 2 тыс. абонентов из-за обстрелов оккупантов 3 декабря
В результате обстрелов российских оккупационных войск на Донбассе 3 декабря два населенных пункта в Луганской области остались без света
Об этом в Facebook сообщает "Луганское энергетическое объединение".
"В результате обстрела вражеских сил сегодня, 03.12.2021 года, без света остались населенные пункты: станция Кондрашовка и село Малиново", - говорится в сообщении.
Как отмечают в объединении, повреждены воздушные линии электропередачи №19. Их будут восстанавливать 4 декабря.
Без электроэнергии осталось около 2 тыс. абонентов.
- Напомним, 3 декабря оккупанты шесть раз нарушили "режим тишины" и ранили украинского военного.
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