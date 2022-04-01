В Луганской области 6 631 потребителю возобновлено энергоснабжение, - Сергей Гайдай

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Силами Лисичанской РЭС включен ПЛ-35 кВ «Фабричная-Мироновка». Подключена подстанция напряжением 35 кВ «Фабричная». Часть абонентов Лисичанска запитана от подстанции «ГТВ». Напомню, что 1 апреля в 00:25 была введена в работу воздушная линия мощностью 110 кВ, что позволило подать напряжение в город Северодонецк, а именно в 20 тысяч домов. То есть, за сутки свет возвращен почти 27 тысячам потребителей", - написал Сергей Гайдай.

Однако еще остаются обесточенными 550 трансформаторных подстанций. 13 населенных пунктов частично выключены, 18 полностью. Без света остались 97 тысяч потребителей Луганщины.

Работы по возобновлению энергоснабжения ведутся по возможности безопасного доступа.

В Лисичанске, Луганской области, специалисты восстановили газопровод высокого давления, поврежденный российским снарядом

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