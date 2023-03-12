Об этом сообщили в Луганской ОВА в телеграмме.

Отмечается, что около 500 женщин во временно оккупированной Луганской области обратились к руководству РФ, якобы в "ЛНР" не действующее российское законодательство.

"А именно, военное командование не принимает рапорты по увольнению по возрасту у мужчин. Последние, наверное, и сами желают вернуться домой, чтобы остаться в живых, но вся система против", - утвердили в ОВА.