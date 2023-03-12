В Луганской области 500 женщин требуют от руководства РФ, чтобы их мужчин уволили из группировок "ЛНР" по возрасту
На временно оккупированной Луганщине около 500 женщин обратились к руководству РФ, чтобы военное командование принимало рапорты об увольнении по возрасту у их мужчин
Об этом сообщили в Луганской ОВА в телеграмме.
Отмечается, что около 500 женщин во временно оккупированной Луганской области обратились к руководству РФ, якобы в "ЛНР" не действующее российское законодательство.
"А именно, военное командование не принимает рапорты по увольнению по возрасту у мужчин. Последние, наверное, и сами желают вернуться домой, чтобы остаться в живых, но вся система против", - утвердили в ОВА.
- Напомним, ранее глава Луганской ОВ Сергей Гайдай сообщил, что на временно оккупированной территории области россияне закрывают некоторые города для въезда и выезда из них, а местные жители не имеют доступа к больницам и сети.
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