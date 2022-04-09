В Луганской области 25 тыс. абонентов остались без тока в результате российских обстрелов, - ОВА

Об этом сообщили в Луганской ОВА .



"В Северодонецке продолжается ремонт водовода. Это - вынужденная мера. Из-за значительных повреждений сети снизилось давление и вода не поступала в большинство микрорайонов города. Подача воды временно приостановлена. Ремонт начали еще вчера. Также есть очередная волна обесточений. Россия вновь обстреляла высоковольтные линии , поэтому без электроснабжения остались еще 25 тыс. абонентов. Электрики пытаются оценить степень повреждений", - отметил глава ОВА Сергей Гайдай.



Света нет в 33 населенных пунктах: в 19 полностью и в 14 частично. В общей сложности 127 587 человек остались без электроэнергии. Газоснабжение не имеет 34 населенных пункта - 26 полностью и 8 частично. В общей сложности это 104 244 абонента.

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