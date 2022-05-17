В Луганской области 17 мая эвакуировали 73 человека, россияне обстреляли один из автобусов "Градами"
Эвакуация на Луганщине: из-под вражеских обстрелов спасены жители Лисичанска, Северодонецка, Врубовки и Горной ОТГ
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Сообщается, что 17 мая из Северодонецка и Лисичанска были эвакуированы 33 мирных жителя. Из них шестеро – дети.
"В сложных условиях, но эвакуацию возобновили. С обострением ситуации стало больше и желающих. Десятки каждый день. Но теперь вывозить приходится под обстрелами", - комментирует Гайдай.
По его информации, эвакуационный автобус попал под вражеский обстрел: российские кафиры открыли огонь из "Градов".
Как сообщает ОГА, обошлось без жертв.
Кроме того, сегодня эвакуированы 8 жителей Врубовки и еще 32 - из населенных пунктов Горной общины.
Всего было спасено 73 человека.
- Напомним, 17 мая из Горной ОТГ эвакуировали 32 человека, из них семеро – дети.
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