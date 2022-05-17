Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Сообщается, что 17 мая из Северодонецка и Лисичанска были эвакуированы 33 мирных жителя. Из них шестеро – дети.

"В сложных условиях, но эвакуацию возобновили. С обострением ситуации стало больше и желающих. Десятки каждый день. Но теперь вывозить приходится под обстрелами", - комментирует Гайдай.

По его информации, эвакуационный автобус попал под вражеский обстрел: российские кафиры открыли огонь из "Градов".

Как сообщает ОГА, обошлось без жертв.

Кроме того, сегодня эвакуированы 8 жителей Врубовки и еще 32 - из населенных пунктов Горной общины.

Всего было спасено 73 человека.

Напомним, 17 мая из Горной ОТГ эвакуировали 32 человека, из них семеро – дети.

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