В Луганской области 15 марта не будет гуманитарного коридора из-за обстрелов оккупантов, - Гайдай
15 марта в Луганской области не состоится гумкоридор из-за российских обстрелов, но отправится эвакуационный поезд
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Режима тишины нет - значит сегодня гумкоридора не будет", - подчеркнул он.
По словам главы ОВА, войска РФ хотят иметь больше заложников войны среди мирных жителей и делают невозможной эвакуацию. Обстрелы не прекращаются.
"Вчера эвакуация автобусами из Попасной происходила во время боя в городе. Рисковать нашими мы не можем!!!" – отметил Сергей Гайдай.
Однако, 15 февраля будет очередной эвакуационный поезд для жителей Луганщины. Он отправится ориентировочно в 14:00 из Новозолотаревки, а затем пересадка на поезда в Донецкой области. Благотворительный фонд "Восток-SOS" организовал подвоз из Северодонецка и Рубежного.
"Ждем режима тишины..." - отметил глава Луганской ОВА.
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