В Луганской области 15 марта не будет гуманитарного коридора из-за обстрелов оккупантов, - Гайдай

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



"Режима тишины нет - значит сегодня гумкоридора не будет", - подчеркнул он.



По словам главы ОВА, войска РФ хотят иметь больше заложников войны среди мирных жителей и делают невозможной эвакуацию. Обстрелы не прекращаются.



"Вчера эвакуация автобусами из Попасной происходила во время боя в городе. Рисковать нашими мы не можем!!!" – отметил Сергей Гайдай.



Однако, 15 февраля будет очередной эвакуационный поезд для жителей Луганщины. Он отправится ориентировочно в 14:00 из Новозолотаревки, а затем пересадка на поезда в Донецкой области. Благотворительный фонд "Восток-SOS" организовал подвоз из Северодонецка и Рубежного.



"Ждем режима тишины..." - отметил глава Луганской ОВА.

Напомним, 14 марта Сергей Гайдай сообщил, что эвакуация гражданского населения в Луганской области проходит под постоянными обстрелами.