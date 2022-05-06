В Луганской области 15-летняя девочка с простреленными ногами вывезла в больницу раненых гражданских
В Луганской области девочка с ранеными ногами под обстрелами эвакуировала из Попасной в Бахмут четырех пострадавших гражданских
Об этом в фейсбуке сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"15-летняя девочка ехала 30 километров с ранеными ногами от Попасной до Бахмута. Девушка довезла в больницу троих раненых мужчин и женщину и этим спасла им жизнь", - подчеркнул он.
Дорога в Бахмут была заминирована. Россияне открыли огонь по машине и прострелили девочке ноги. Однако она продолжала ехать и спасла людей. Сейчас девочка во Львовской больнице. Раненую ждет ампутация части пальца и физическая реабилитация.
- 5 мая в Луганской области россияне обстреляли Азот, АЗС, электроподстанцию и жилые дома: погибли двое гражданских.
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