В Луганской области 15-летняя девочка с простреленными ногами вывезла в больницу раненых гражданских

Об этом в фейсбуке сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"15-летняя девочка ехала 30 километров с ранеными ногами от Попасной до Бахмута. Девушка довезла в больницу троих раненых мужчин и женщину и этим спасла им жизнь", - подчеркнул он.

Дорога в Бахмут была заминирована. Россияне открыли огонь по машине и прострелили девочке ноги. Однако она продолжала ехать и спасла людей. Сейчас девочка во Львовской больнице. Раненую ждет ампутация части пальца и физическая реабилитация.

5 мая в Луганской области россияне обстреляли Азот, АЗС, электроподстанцию и жилые дома: погибли двое гражданских.

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