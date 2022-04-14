В Луганской области 14 апреля у 27 тыс. абонентов возобновили электроснабжение, - Гайдай
В Луганской области 13 апреля электроэнергию возобновили у 15 тыс. потребителей, а 14 апреля - еще у 27 тыс. абонентов
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Когда, кажется, ремонтировать уничтоженные россиянами коммуникации невозможно, нашим коммунальщикам удается возвращать газ и свет в дома луганчан. Так, вчера электроэнергия была подана 15 тысячам абонентов, сегодня - еще 27 тысячам. Постепенно заживляются и насосные станции", - рассказал он .
В двух населенных пунктах возобновили централизованное газоснабжение для 20 тыс. абонентов. Газа нет у 109 299 потребителей в 30 населенных пунктах - полностью и в 8 - частично.
Также обесточены 32 населенных пункта: 20 полностью и 12 частично. Без электроэнергии остаются 103 457 домов.
"Также следует отметить, что в связи с разрушением ВНС "Лесная дача", повреждением ВНС "ГТВ" и "Совмещенное" восстановление водоснабжения южной части города Лисичанск во время активных боевых действий невозможно", - отметил глава ОВА.
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