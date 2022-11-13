В Луганской области 10 российских захватчиков изнасиловали 12-летнюю девочку

Об этом сообщила СБУ

В Луганской области российские военные изнасиловали 12-летнюю девочку. Об этом украинские силовики узнали из перехваченного разговора недавно мобилизованного в РФ военнослужащего, чье подразделение базируется в Кременной Луганской области, с его девушкой.

"Короче, вот эти военнослужащие, изнасиловали 12-летнюю девочку, 10 человек, их найти не могут. И потому не выпускают в город никого", - жалуется девушке кафир.

На ограничение в передвижении по схожей причине жалуется в телефонном разговоре еще один "мобик" - но уже под Бахмутом: "Ну короче, теперь ни в огород, никуда не выедем… там, дезертиры, мобилизованные или добровольцы".

"Состояние жертв, как видим, россиян не интересует, - акцентируют в СБУ. - Для них важно только "выйти в огород". Что ж, Вооруженные силы Украины сделают все, чтобы этот "выход" для сборища насильников и мародеров был только в один" конец".

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