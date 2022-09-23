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Главная война с Россией В Луганске россияне пытались завербовать на войну заключенных из СИЗО, а в оккупированном Крыму будут забирать работников охранных фирм, – Генштаб ВСУ

В Луганске россияне пытались завербовать на войну заключенных из СИЗО, а в оккупированном Крыму будут забирать работников охранных фирм, – Генштаб ВСУ

23 сентября, 2022 пятница
08:27
война с Россией

Для восполнения потерь в живой силе противник продолжает принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях: пытается завербовать заключенных из СИЗО и пополнить резервы работниками охранных фирм

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Так, в Горловке 19 сентября представители 1-го армейского корпуса задержали и забрали на военную службу десять мужчин, несмотря ни на их возраст, ни на состояние здоровья.

Также в период с 18 по 20 сентября этого года в Луганском СИЗО представители российской частной компании безуспешно пытались завербовать заключенных.

"В рамках выполнения мер частичной мобилизации, оккупационные власти Крыма заявили, что основное количество резервистов планируется набрать из числа работников частных охранных предприятий, имеющих опыт военной службы", - говорится в сообщении.

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В Севастополе некоторые фирмы уже получили указание подготовить списки всех подпадающих под требования сотрудников.

Также известно о досрочном выпуске в Смоленске курсантов выпускных курсов военной академии противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации имени маршала Василевского и их дальнейшем размещении на должности в войсках.

А на базе московского общевойскового командного училища в период с 26 сентября по 24 октября российское военное руководство планирует провести собрание с находящимися в запасе гражданами.

  • 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране .
  • Министр обороны РФ Шойгу заявил, что планируют мобилизовать 300 тыс. солдат, хотя пункт о количестве призывников засекречен. Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных . Независимые источники сообщают , что запланировано мобилизовать 1 млн человек.
  • В результате действий войск РФ за 22 сентября пострадало более 45 населенных пунктов Украины. Однако ВСУ отразили атаки противника в районах Купянска, Спорного, Майорска, Зайцево, Авдеевки, Новомихайловки, Опытного и Каменки.
  • А возле Сватово на Луганщине в результате огневого поражения ранили командира 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии РФ генерал-майора Олега Цокова. С 19 по 20 сентября этого года в военный госпиталь в Ростове-на-Дону доставлены 105 тел погибших российских военнослужащих.

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Россия
Крым
Луганск
Луганщина
мобилизация
оккупированные территории
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