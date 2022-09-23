Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Так, в Горловке 19 сентября представители 1-го армейского корпуса задержали и забрали на военную службу десять мужчин, несмотря ни на их возраст, ни на состояние здоровья.

Также в период с 18 по 20 сентября этого года в Луганском СИЗО представители российской частной компании безуспешно пытались завербовать заключенных.

"В рамках выполнения мер частичной мобилизации, оккупационные власти Крыма заявили, что основное количество резервистов планируется набрать из числа работников частных охранных предприятий, имеющих опыт военной службы", - говорится в сообщении.

Читайте также: Кремль намеренно провел обмен пленными в день объявления частичной мобилизации, - ISW

В Севастополе некоторые фирмы уже получили указание подготовить списки всех подпадающих под требования сотрудников.

Также известно о досрочном выпуске в Смоленске курсантов выпускных курсов военной академии противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации имени маршала Василевского и их дальнейшем размещении на должности в войсках.

А на базе московского общевойскового командного училища в период с 26 сентября по 24 октября российское военное руководство планирует провести собрание с находящимися в запасе гражданами.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране .

Министр обороны РФ Шойгу заявил, что планируют мобилизовать 300 тыс. солдат, хотя пункт о количестве призывников засекречен. Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных . Независимые источники сообщают , что запланировано мобилизовать 1 млн человек.

В результате действий войск РФ за 22 сентября пострадало более 45 населенных пунктов Украины. Однако ВСУ отразили атаки противника в районах Купянска, Спорного, Майорска, Зайцево, Авдеевки, Новомихайловки, Опытного и Каменки.

А возле Сватово на Луганщине в результате огневого поражения ранили командира 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии РФ генерал-майора Олега Цокова. С 19 по 20 сентября этого года в военный госпиталь в Ростове-на-Дону доставлены 105 тел погибших российских военнослужащих.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb