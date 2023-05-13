В Луганске произошел взрыв на одной из баз россиян

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Сообщения о взрывах начали поступать около 20:30. Комментариев от оккупационных властей Луганска пока нет.

Местные заявляют, что взрыв прогремел в районе стадиона "Авангард". Там расположена военная база российских оккупантов, военкомат.

Гауляйтер Запорожской области Рогов заявил о двух ракетных прилетах в Луганске.