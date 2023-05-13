В Луганске произошел взрыв на одной из баз россиян
Вечером субботы, 13 мая, во временно оккупированном Луганске снова прогремел взрыв
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
Сообщения о взрывах начали поступать около 20:30. Комментариев от оккупационных властей Луганска пока нет.
Местные заявляют, что взрыв прогремел в районе стадиона "Авангард". Там расположена военная база российских оккупантов, военкомат.
Гауляйтер Запорожской области Рогов заявил о двух ракетных прилетах в Луганске.
- Вечером пятницы, 12 мая, во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы.
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