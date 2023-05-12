В Луганске прогремели взрывы. В городе виден густой дым.
Вечером пятницы, 12 мая, во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы
Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Взрывы прогремели в Луганске около 18:30. Жители распространяют в сети целый ряд фото и видео, где можно заметить густой черный дым.
Жители Луганска также сообщают, что взрывы прогремели в районе завода "ПОЛИ-ПАК" и нефтебазы.
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