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Главная Война с Россией В Луганске прогремели взрывы. В городе виден густой дым.

В Луганске прогремели взрывы. В городе виден густой дым.

12 мая, 2023 пятница
19:16
Война с Россией

Вечером пятницы, 12 мая, во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Взрывы прогремели в Луганске около 18:30. Жители распространяют в сети целый ряд фото и видео, где можно заметить густой черный дым.

Жители Луганска также сообщают, что взрывы прогремели в районе завода "ПОЛИ-ПАК" и нефтебазы.

Луганск
Луганщина
оккупированные территории
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