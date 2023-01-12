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В Луганске под нужды раненых военных РФ оккупанты обустроили актовый зал областной больницы, - ОВА

12 января, 2023 четверг
09:03
война с Россией

В Луганске захватчики приспособили актовый зал областной больницы, чтобы лечить раненых военных РФ: в больницах захваченных городов и сел не хватает места

Об этом сообщили в Луганской ОВА.

В ОВА отметили, что на временно оккупированных территориях не хватает места в госпиталях. Так, в Луганске, в здании областной больницы, под нужды раненых захватчиков приспособили даже помещение актового зала.

"Ранеными заняты даже коридоры. Чтобы лечить их россияне свозят медиков из разных регионов РФ. Они продолжают прибывать, поэтому по состоянию на 9 января в местной больнице Марковки дополнительно развернуто 100 койко-мест", - говорится в тексте ОВА.

  • Напомним, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева сообщила, что в Бердянске на Запорожье россияне обустроили еще три госпиталя и вывозят своих убитых с оккупированных территорий в рефрижераторах.

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Луганск
Луганщина
оккупированные территории
потери окуппантов
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