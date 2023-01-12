В Луганске под нужды раненых военных РФ оккупанты обустроили актовый зал областной больницы, - ОВА
В Луганске захватчики приспособили актовый зал областной больницы, чтобы лечить раненых военных РФ: в больницах захваченных городов и сел не хватает места
Об этом сообщили в Луганской ОВА.
В ОВА отметили, что на временно оккупированных территориях не хватает места в госпиталях. Так, в Луганске, в здании областной больницы, под нужды раненых захватчиков приспособили даже помещение актового зала.
"Ранеными заняты даже коридоры. Чтобы лечить их россияне свозят медиков из разных регионов РФ. Они продолжают прибывать, поэтому по состоянию на 9 января в местной больнице Марковки дополнительно развернуто 100 койко-мест", - говорится в тексте ОВА.
- Напомним, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева сообщила, что в Бердянске на Запорожье россияне обустроили еще три госпиталя и вывозят своих убитых с оккупированных территорий в рефрижераторах.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.66
-
EUR
Покупка 41.79Продажа 42.82
- Актуальное
- Важное