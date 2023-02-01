Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Оккупанты перепрофилировали уже три гражданских больницы Луганска в военные госпитали. Враг готовится к увеличению интенсивности боев на Луганском направлении, поэтому увеличивает количество коек для раненых солдат", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что в госпиталях работают исключительно российские врачи, ведь местным оккупанты не доверяют.

Также, по данным Центра нацсопротивления, новый госпиталь развернули на территории роддома в Луганске, из-за чего роженицы вынуждены ехать на роды в Россию.

В конце января ВСУ ударили по госпиталю с кадыровцами во временно оккупированной Кадиевке.

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