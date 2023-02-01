В Луганске оккупанты развернули госпиталь для своих солдат в роддоме, - ЦНС
Во временно оккупированном Луганске россияне развернули госпиталь для своих солдат в роддоме, из-за чего роженицы вынуждена ездить на роды в РФ
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Оккупанты перепрофилировали уже три гражданских больницы Луганска в военные госпитали. Враг готовится к увеличению интенсивности боев на Луганском направлении, поэтому увеличивает количество коек для раненых солдат", - говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что в госпиталях работают исключительно российские врачи, ведь местным оккупанты не доверяют.
Также, по данным Центра нацсопротивления, новый госпиталь развернули на территории роддома в Луганске, из-за чего роженицы вынуждены ехать на роды в Россию.
- В конце января ВСУ ударили по госпиталю с кадыровцами во временно оккупированной Кадиевке.
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