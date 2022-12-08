В Луганске легкоатлетический манеж оккупанты забирают под госпиталь, - журналист Гармаш
Сергей Гармаш, журналист и аналитик, отметил, что россияне, приспосабливая такие большие здания под своих раненых, подталкивают к пониманию масштабов потенциальных потерь врага
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Имею свежую информацию, которую мне передали 6 декабря, что в Луганске сейчас легкоатлетический манеж, специализированное заведение для определенных мероприятий, оккупанты забирают у спортсменов и детей, чтобы отдать под госпиталь. Соответственно, у людей возникает вопрос, что происходит на фронте, если такие сооружения отдаются для раненых, и сколько же там раненых. Ситуация по районам разная и зависит от приближенности населенного пункта к линии фронта и как давно территория находится под оккупацией, но нигде сейчас не спокойно", - рассказал журналист.
Сергей Гармаш добавил, что много понаехало россиян в Донецк и Луганск, соответственно, приезжая туда, они забирают рабочие места у местных жителей.
"К тому же россиянам платят гораздо большую зарплату, чем они могли получать в Москве, потому что это командировки в опасный регион. При такой высокой заработной плате они и тратят там много денег, что влияет на рост цен в значительной степени. В Луганске сейчас цены по многим позициям выше, чем в Москве. Соответственно, местные, не имея рабочих мест, остаются отвергнутыми от нормальной жизни, потому что им не с чем даже идти в магазин при тех ценах", - пояснил Гармаш.
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