В Луганске легкоатлетический манеж оккупанты забирают под госпиталь, - журналист Гармаш

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Имею свежую информацию, которую мне передали 6 декабря, что в Луганске сейчас легкоатлетический манеж, специализированное заведение для определенных мероприятий, оккупанты забирают у спортсменов и детей, чтобы отдать под госпиталь. Соответственно, у людей возникает вопрос, что происходит на фронте, если такие сооружения отдаются для раненых, и сколько же там раненых. Ситуация по районам разная и зависит от приближенности населенного пункта к линии фронта и как давно территория находится под оккупацией, но нигде сейчас не спокойно", - рассказал журналист.



Сергей Гармаш добавил, что много понаехало россиян в Донецк и Луганск, соответственно, приезжая туда, они забирают рабочие места у местных жителей.



"К тому же россиянам платят гораздо большую зарплату, чем они могли получать в Москве, потому что это командировки в опасный регион. При такой высокой заработной плате они и тратят там много денег, что влияет на рост цен в значительной степени. В Луганске сейчас цены по многим позициям выше, чем в Москве. Соответственно, местные, не имея рабочих мест, остаются отвергнутыми от нормальной жизни, потому что им не с чем даже идти в магазин при тех ценах", - пояснил Гармаш.

27 ноября в Генштабе рассказали, что больницы Луганщины переполнены ранеными оккупантами настолько, что россияне вынуждены эвакуировать пострадавших в Луганск

ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили более 87 тыс. оккупантов.

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