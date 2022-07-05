В Лугано утвердили декларацию, включающую семь принципов обновления Украины
Конференция по восстановлению Украины в швейцарском городе Лугано утвердила Луганскую декларацию, предусматривающую семь принципов процесса восстановления Украины
Об этом сообщает президент Швейцарии Игнацио Кассис, который представил декларацию.
"В Лугано мы запустили процесс восстановления Украины на международном уровне и изложили принципы, лежащие в основе восстановления. Основа декларации – семь Луганских принципов. Они определяют начало процесса восстановления, критерии и методы восстановления", – сказал президент Кассис.
Соответственно, в декларации будут прописаны следующие принципы:
1. Партнерство (Partnership)
2. Фокус на реформах (Reform focus)
3. Прозрачность, подотчетность и верховенство права (Transparency, accountability and rule of law)
4. Демократическое соучастие (Democratic participation)
5. Вовлеченность широкого перечня стейкхоодеров (Multi-stakeholders engagement)
6. Инклюзивность и гендерное равенство (Gender equality and inclusion)
7. Устойчивость (Sustainability)
"Уверен, что это ключевой шаг на длинном пути к восстановлению Украины", – прокомментировал Кассис.
- Напомним, представленный в Лугано проект плана восстановления Украины после войны требует $750 млрд инвестиций.
- Президент Швейцарии Игнацио Кассис заявил , что на конференции в Лугано будут разработаны принципы, которые станут фундаментом для дальнейшего восстановления Украины.
- Президент Зеленский заявил , что конференция в Лугано может стать весомым шагом для восстановления Украины
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