Об этом сообщает президент Швейцарии Игнацио Кассис, который представил декларацию.

"В Лугано мы запустили процесс восстановления Украины на международном уровне и изложили принципы, лежащие в основе восстановления. Основа декларации – семь Луганских принципов. Они определяют начало процесса восстановления, критерии и методы восстановления", – сказал президент Кассис.

Соответственно, в декларации будут прописаны следующие принципы:

1. Партнерство (Partnership)

2. Фокус на реформах (Reform focus)

3. Прозрачность, подотчетность и верховенство права (Transparency, accountability and rule of law)

4. Демократическое соучастие (Democratic participation)

5. Вовлеченность широкого перечня стейкхоодеров (Multi-stakeholders engagement)

6. Инклюзивность и гендерное равенство (Gender equality and inclusion)

7. Устойчивость (Sustainability)

"Уверен, что это ключевой шаг на длинном пути к восстановлению Украины", – прокомментировал Кассис.

Напомним, представленный в Лугано проект плана восстановления Украины после войны требует $750 млрд инвестиций.

Президент Швейцарии Игнацио Кассис заявил , что на конференции в Лугано будут разработаны принципы, которые станут фундаментом для дальнейшего восстановления Украины.

Президент Зеленский заявил , что конференция в Лугано может стать весомым шагом для восстановления Украины

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