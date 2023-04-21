"В Луческу всегда что-то не так. Козлами отпущения всегда были украинцы", - экс-футболист "Шахтера"

Об этом сообщает "Украинский футбол".

"В Луческу всегда что-то не так: то переезды не устраивают, то еще что-то. Но сейчас все команды в одинаковых условиях, ведь в стране идет война. Кто-то говорил, что Луческу обвинял во всем украинцев и они были козлами отпущения. Я подтверждаю, на самом деле все так и было. Сейчас у него у "Динамо" просто нет выбора по составу. Поэтому в этом плане он немного спустился с небес на землю. В "Шахтере" он разговаривал со мной очень редко. Луческу общался в основном с легионерами. Было достаточно тяжело морально, когда ты знаешь, что главный тренер на тебя не рассчитывает", – признался Федецкий.

Экс-футболист сборной Украины считает, что это последний сезон Мирчи Луческу в киевском "Динамо".

"Я считаю, что он себя исчерпал в "Динамо". Кто будет следующим тренером, лучше спросить Суркиса, но, возможно, он и сам не знает. У "Динамо" есть легенды, которые сейчас работают в клубе: Гусев, Шовковский. Возможно, новым тренером станет кто-то из них. Я хочу, чтобы "Динамо" тренировал украинский тренер. У нас много хороших специалистов: Вернидуб, Скрипник, Максимов", - говорит Артем Федецкий.

Ранее в адрес 77-летнего румына неоднократно звучали призывы покинуть "Динамо" из-за неудовлетворительных результатов. Киевляне идут в чемпионате Украины только на четвертом месте и уступают "Шахтеру", "Днепру-1" и "Заре".

Контракт Луческу с "Динамо" действует до лета 2024 года.