"В Луческу всегда что-то не так. Козлами отпущения всегда были украинцы", - экс-футболист "Шахтера"
Бывший футболист "Шахтера" и сборной Украины Артем Федецкий поделился негативным опытом работы с Мирчей Луческу
Об этом сообщает "Украинский футбол".
"В Луческу всегда что-то не так: то переезды не устраивают, то еще что-то. Но сейчас все команды в одинаковых условиях, ведь в стране идет война. Кто-то говорил, что Луческу обвинял во всем украинцев и они были козлами отпущения. Я подтверждаю, на самом деле все так и было. Сейчас у него у "Динамо" просто нет выбора по составу. Поэтому в этом плане он немного спустился с небес на землю. В "Шахтере" он разговаривал со мной очень редко. Луческу общался в основном с легионерами. Было достаточно тяжело морально, когда ты знаешь, что главный тренер на тебя не рассчитывает", – признался Федецкий.
Экс-футболист сборной Украины считает, что это последний сезон Мирчи Луческу в киевском "Динамо".
"Я считаю, что он себя исчерпал в "Динамо". Кто будет следующим тренером, лучше спросить Суркиса, но, возможно, он и сам не знает. У "Динамо" есть легенды, которые сейчас работают в клубе: Гусев, Шовковский. Возможно, новым тренером станет кто-то из них. Я хочу, чтобы "Динамо" тренировал украинский тренер. У нас много хороших специалистов: Вернидуб, Скрипник, Максимов", - говорит Артем Федецкий.
Ранее в адрес 77-летнего румына неоднократно звучали призывы покинуть "Динамо" из-за неудовлетворительных результатов. Киевляне идут в чемпионате Украины только на четвертом месте и уступают "Шахтеру", "Днепру-1" и "Заре".
Контракт Луческу с "Динамо" действует до лета 2024 года.
- 14 апреля сообщалось, что главному тренеру киевского "Динамо" Мирчи Луческу необходима операция.
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