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В Лубнах был демонтирован памятник Пушкину

19 августа, 2023 суббота
14:17
Общество

В субботу, 19 августа, в Лубнах Полтавской области был демонтирован памятник российскому писателю Александру Пушкину

Об этом сообщила секретарь Лубенского городского совета Маргарита Комарова, пишет Kolo news.

Отмечается, что демонтаж провели коммунальные службы общины с целью выполнения коллегиального решения тридцатой сессии восьмого созыва Лубенского городского совета "Об организационно-правовых мероприятиях по устранению/перемещению объекта – памятному знаку российскому Александру Пушкину из публичного пространства г. Лубны".

В этом документе говорится, что знак писателю Пушкину является символом, отражающим имперские русские исторические нарративы.

"Коммунальщики российский имперский маркер переместили из публичного пространства г. Лубны на временное хранение на территории местного коммунального жилищно-эксплуатационного управления", - заявила чиновник.

По словам секретарши, этот объект демонтировало Управление жилищно-коммунального хозяйства Лубенского городского совета.

"Депушкинизация Полтавщины завершается. Это последнее сооружение превознесения Пушкина в Полтавской области, в прошлом году и в этом году подобные демонтированы в Кременчуге, селе Беленченко Гадячской общины и в областном центре. Впереди - переименование улицы Пушкина в Полтаве и еще 17 общинах области", - заявил представитель УИНП в Полтавской области Олег Пустовгар.

  • 27 июля в Полтаве демонтировали памятники российскому поэту Александру Пушкину и советскому военному Николаю Ватутину.
Украина
декомунизация
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